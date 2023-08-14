Новый Haval H9 получит семейный "собачий" дизайн

Китайцы опубликовали новые фото преемника внедорожника Haval H9, который известен под индексом P11. Модель получила дизайн в стиле всего "собачьего" семейства бренда.

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У Haval H9 квадратный кузов, рельефный капот с расположенной ниже большой решёткой радиатора с крупными поперечинами, круглые фары в квадратном корпусе, которые, как предполагается, имеют связующие элементы с "грилем". Фото задней части прототипа уже публиковались, и на новых снимках подробностей не прибавилось.

Фото салона позволяют разглядеть лишь то, что внедорожник получит большой экран мультимедиа, новое рулевое колесо, сиденья с развитой боковой поддержкой - более анатомичной, чем у нынешнего H9, и селектор трансмиссии в стиле Tank 300 и Haval Raptor.

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Новый Haval H9, по данным инсайдеров, может оказаться на 200 мм больше, чем Haval Raptor (длина - 4800 мм, колёсная база - 2738 мм). Длина текущей генерации H9 составляет 4856 мм, межступичное расстояние - 2800 мм.

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Ожидается, что новое поколение Haval H9 сохранит силовой агрегат: двухлитровый турбомотор мощностью 224 л.с. в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой ZF (версия для КНР). Однако есть предположения, что модели достанется гибридная установка (для 5-местной версии). Система полного привода с блокировками переднего и заднего дифференциалов также останется.