Модели Mercedes-AMG С-Class и E-Class не получат мотор V8. Неделей ранее появилась информация, что «заряженные» C- и E-класс через несколько лет могут получить «турбовосьмерку» в составе гибридной установки. Однако в разговоре с немецким Auto Motor und Sport представители Mercedes-Benz эти слухи не подтвердили. Издание приводит слова неназванного работника компании, знакомого с программой разработки новых продуктов: он назвал возвращение «восьмерки» «полной ерундой».

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Речь идет о восьмицилиндровом двигателе M177, который якобы к 2026 году могут включить в состав гибридных установок для спортивных модификаций среднеразмерных и бизнес-моделей текущего поколения. У подразделения AMG действительно есть бензоэлектрическая установка на базе V8 — она устанавливается на GT 63 S E Performance и S 63 E Performance. Но «младшие» AMG-модели, по всей видимости, ее не получат.

Что касается С-класса, то его «заряженная» электрифицированная версия Mercedes-AMG C 63 S E Performance была представлена в 2022 году. Такой автомобиль оснащается двухлитровой 476-сильной «турбочетверкой» и электромотором на задней оси, который развивает 204 силы. Суммарная отдача агрегатов составляет 680 лошадиных сил.