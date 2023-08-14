Toyota удивила расходом топлива нового Land Cruiser Prado

В то время как Prado существует только с 1996 года, Land Cruiser был одним из основных продуктов линейки японского бренда на протяжении десятилетий, поэтому компания попыталась придать этой новой модели ретро-стиль.

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Он имеет квадратный угловатый вид, который становится все более популярным среди внедорожников такого типа, как это видно на примере Land Rover Defender и нового Hyundai Santa Fe. Кроме того, автомобиль стал более эффективным.