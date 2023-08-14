Названы последствия отключения российских дилеров от ПО Mercedes

Время, которое необходимо для проведения ремонтных работ для автомобилей Mercedes, увеличится после завершения компанией процесса отключения официальных дилеров в России от своего программного обеспечения (ПО). К такому выводу пришли эксперты, опрошенные «Известиями».

По мнению члена общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петра Шкуматова, станциям технического обслуживания (СТО) и дилерам придется изучать стороннее ПО. Он прогнозирует увеличение потока клиентов в неофициальные СТО.

«Они в большинстве своем всегда пользовались сторонними программами диагностики», - указал собеседник издания.

По словам специалистов, в связи с проблемами с обслуживанием новых автомобилей, в том числе тех, которые ввезли параллельным импортом, в стране ожидается рост спроса на более старшие модели и менее «навороченные» транспортные средства.