Внедорожник Haval H5 официально представят 21 августа

Премьера внедорожника Haval H5 нового поколения состоится 21 августа в Китае. Об этом сообщает autohome.com.cn. Цена базовой версии автомобиля составит 150 тыс. юаней (2 млн рублей).
Длина автомобиля составляет 5190 мм при колесной базе 3140 мм. Внедорожник получил крупную хромированную решетку радиатора, трапециевидные фары, рейлинги на крыше. В салоне Haval H5 установлен 10,25-дюймовый монитор для управления различными функциями.
Внедорожник Haval H5 будет предлагаться с двумя двухлитровыми двигателями. Первый – бензиновый мотор мощностью 218 л.с. Второй – 166-сильный дизельный агрегат. Коробки передач — механическая и восьмиступенчатая автоматическая. Привод может быть как задним, так и подключаемым полным. О том, появится ли модель на российском рынке, неизвестно.