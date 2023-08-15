$101.04+2.83110.68+2.71

Автобренд Haval в августе представит внедорожник H5

Премьера внедорожника Haval H5 нового поколения состоится 21 августа в Китае. Об этом сообщает autohome.com.cn. Цена базовой версии автомобиля составит 150 тыс. юаней (2 млн рублей).

Внедорожник Haval H5 официально представят 21 августа
© autohome.com.cn

Длина автомобиля составляет 5190 мм при колесной базе 3140 мм. Внедорожник получил крупную хромированную решетку радиатора, трапециевидные фары, рейлинги на крыше. В салоне Haval H5 установлен 10,25-дюймовый монитор для управления различными функциями.

Внедорожник Haval H5 будет предлагаться с двумя двухлитровыми двигателями. Первый – бензиновый мотор мощностью 218 л.с. Второй – 166-сильный дизельный агрегат. Коробки передач — механическая и восьмиступенчатая автоматическая. Привод может быть как задним, так и подключаемым полным. О том, появится ли модель на российском рынке, неизвестно.

Главное из автомира
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости