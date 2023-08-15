Внедорожник Haval H5 официально представят 21 августа

Внедорожник Haval H5 будет предлагаться с двумя двухлитровыми двигателями. Первый – бензиновый мотор мощностью 218 л.с. Второй – 166-сильный дизельный агрегат. Коробки передач — механическая и восьмиступенчатая автоматическая. Привод может быть как задним, так и подключаемым полным. О том, появится ли модель на российском рынке, неизвестно.