Обнародованы снимки нового электрокроссовера Neta EP32

Новый кроссовер Neta EP32 с запасом хода 500 км был выведен китайским производителем Hozon Auto на тесты. Портал Car News China показал шпионские снимки замаскированного прототипа.

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Отмечается, что выход модели на рынок ожидается не раньше следующего года. Его цена составит от 200–250 тысяч юаней (2,7–3,4 миллиона рублей), говорится в публикации.

Среднеразмерный кроссовер построен на платформе Shanhai. Модель получила крупные головные фары оригинальной формы, зубастый трапециевидный воздухозаборник.

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Внутри машины для переднего пассажира установили единый широкий дисплей. Вместе с тем, как отмечается, разработку интерьера пока не завершили.

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Тестовому кроссоверу дали единственный 231-сильный электромотор и блок аккумуляторов на 72,08 киловатт-часа, который должен обеспечить запас хода до 500 километров.