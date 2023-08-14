Обнародованы снимки нового электрокроссовера Neta EP32
Новый кроссовер Neta EP32 с запасом хода 500 км был выведен китайским производителем Hozon Auto на тесты. Портал Car News China показал шпионские снимки замаскированного прототипа.
Отмечается, что выход модели на рынок ожидается не раньше следующего года. Его цена составит от 200–250 тысяч юаней (2,7–3,4 миллиона рублей), говорится в публикации.
Среднеразмерный кроссовер построен на платформе Shanhai. Модель получила крупные головные фары оригинальной формы, зубастый трапециевидный воздухозаборник.
Внутри машины для переднего пассажира установили единый широкий дисплей. Вместе с тем, как отмечается, разработку интерьера пока не завершили.
Тестовому кроссоверу дали единственный 231-сильный электромотор и блок аккумуляторов на 72,08 киловатт-часа, который должен обеспечить запас хода до 500 километров.
Ранее журнал «Китайские автомобили» со ссылкой на источник сообщил, что китайский автопроизводитель Exeed собирается поставить до конца года в Россию обновленные кроссоверы LX и VX.