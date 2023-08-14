McLaren откажется от создания мощных электромобилей

Как сообщает SPEEDME.RU, после выпуска P1 на рынок было представлено множество гиперкаров, однако компания McLaren еще не представила настоящего преемника этой модели. Инженеры из Уокинга не спешат с выпуском нового флагмана, поскольку планируют выпустить еще одну флагманскую модель только к 2030 году.

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Когда новый автомобиль наконец появится на рынке, он будет полностью электрическим и не будет иметь двигателя внутреннего сгорания. Генеральный директор McLaren Automotive Майкл Лейтерс рассказал журналистам из Autocar о конкуренции с Mission X и о том, что новый автомобиль не будет обладать безумной мощностью.