Skoda Enyaq трансформируется в мобильный офис

Skoda официально представила девятый прототип, разработанный и построенный студентами инженерной академии. Проект называется Roadiaq и представляет собой кемпер для одного человека на базе внедорожника Enyaq. Вы можете управлять им как автомобилем, жить в нем и работать без ограничений.

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Специальная надстройка крыши увеличивает высоту внедорожника до 2050 мм, в то время как другие размеры остаются прежними. Установка надстройки также потребовала новой двери багажника, но в результате салон стал намного просторнее.

Дополнительное пространство под потолком используется для хранения вещей. Как только вы войдете внутрь, слева от вас будет стол с ПК, беспроводной клавиатурой и мышью и 27-дюймовым дисплеем. Студенты говорят, что работать можно из любой части салона благодаря отсутствию проводов и постоянному интернету.