Skoda Enyaq трансформируется в мобильный офис
Skoda официально представила девятый прототип, разработанный и построенный студентами инженерной академии. Проект называется Roadiaq и представляет собой кемпер для одного человека на базе внедорожника Enyaq. Вы можете управлять им как автомобилем, жить в нем и работать без ограничений.
Специальная надстройка крыши увеличивает высоту внедорожника до 2050 мм, в то время как другие размеры остаются прежними. Установка надстройки также потребовала новой двери багажника, но в результате салон стал намного просторнее.
Дополнительное пространство под потолком используется для хранения вещей. Как только вы войдете внутрь, слева от вас будет стол с ПК, беспроводной клавиатурой и мышью и 27-дюймовым дисплеем. Студенты говорят, что работать можно из любой части салона благодаря отсутствию проводов и постоянному интернету.
Слева от рабочего места находится спальная зона. Также имеется раскладной обеденный стол со стульями, душевая кабина и мини-кухня с плитой и кофеваркой. Солнечные батареи обеспечивают необходимое электричество, их также можно заряжать от внешних источников.