Эксперт прогнозирует подорожание Lada Largus на 15% после перезапуска

«Для «АвтоВАЗа» Lada Largus является высокомаржинальным продуктом, но в то же время модель сильно зависит от импортных запчастей. Те 650 машин, которые планируется сейчас выпустить, будут собраны из полученных когда-то румынских машинокомплектов. А дальше предприятию предстоит найти новых поставщиков как внутри страны, так и за ее пределами. Комплектующие найти можно, но придется заново заниматься логистикой, выстраивать связи, а это дорого. Однозначно после перезапуска производства стоимость модели повысится. Предполагаю, что заводская цена на пассажирскую версию универсала поднимется с нынешних 1,3 млн рублей до 1,5 млн рублей», – сказал эксперт.