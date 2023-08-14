Секс в беспилотном такси набирает популярность

Автономные транспортные средства становятся все более популярными в Сан-Франциско. Но местные жители используют их не только по назначению. Некоторые из них испытывают пределы дозволенного и занимаются сексом в роботакси, пишет The San Francisco Standard.

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О «экстремальных» поездках рассказали несколько пассажиров беспилотных транспортных средств сервиса Cruise. Некоторые из них рассчитывают на острые ощущения, выходя за пределы дозволенного в автомобиле без водителя, который мог бы им помешать.

Примечательно, что такое поведение имеет определенную научную основу. Еще в 2018 году в одном малоизвестном исследовании говорилось, что увеличение беспилотных машин будет означать больше секса и другого непристойного поведения на дороге.

Поскольку отрасль беспилотных такси достаточно новая, то четких запретов по пользованию сервисом до сих пор нет. Несмотря на «туманные» правила, компании, предоставляющие услуги роботакси, они ведут видеонаблюдение внутри и снаружи своих авто. Это делается, в частности, в целях безопасности.

Однако это вряд ли остановит пассажиров от развратных действий. По данным вышеупомянутого исследования 2018 года о сексе в автономных транспортных средствах, даже когда компании усиливают свою тактику наблюдения, пассажиры всегда найдут способ ее обойти.

Напомним, что ранее сообщалось, что жители Сан-Франциско вызывают полицию из-за странного поведения беспилотных автомобилей.