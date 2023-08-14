Аналог "Москвича 3" включен в китайский рейтинг ненадежных кроссоверов

Китайская сеть качества автомобилей, созданная по инициативе Администрации КНР по регулированию рынка, опубликовала рейтинг надежности кроссоверов, которые продаются на внутреннем рынке. Всего в рейтинг вошли 19 моделей стоимостью 100 тыс. юаней. (1,4 млн рублей).

© Sihao

Эксперты проанализировали жалобы владельцев, риски технического отказа, статистику безопасности и пришли к выводу, что самыми надежными являются модели GAC Trumpchi GS3, Geely Binyue, Wuling Xingchi, Kia Sportage, Chery Tiggo 5x, Venucia T60, Ruilan X3 PRO, Chery Tiggo 3x, Roewe RX3, MG ZS, Beijing X3, Пежо 2008.