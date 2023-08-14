Porsche Taycan GTS успешно завершил «лосиный тест»

Как сообщает SPEEDME.RU, новый спортивный автомобиль Porsche Taycan GTS привлекает внимание своим дизайном и техническими характеристиками, которые сравнимы с суперкарами. Однако, несмотря на свой вес в 2302 килограмма, он может проехать до 513 километров благодаря аккумуляторной батарее емкостью 93,4 кВтч.

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Двухмоторная установка позволяет автомобилю развивать 590 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. Он способен разогнаться от 0 до 100 км/ч за 3,7 секунды и максимальную скорость 250 км/ч.