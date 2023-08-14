В столице представили бронеавтомобиль «Кадет»

В работе стартовавшего сегодня международного военно-технического форума «Армия-2023» принимает участие компания «Оборонавто». Как пишет издание SPEEDME.RU, на стенде российского предприятия можно увидеть семейство автомобилей «Кадет» в исполнениях пикап и внедорожник.

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В компании отмечают, что эту модель будут выпускать в двух модификациях — для гражданского использования и для военных целей. Второй вариант получит броню, способную выдержать попадание с расстояния до 10 метров из АКМ, АК-74 и СВД.

speedme.ru

Для частных лиц автомобили также будут бронированными, но уже по желанию заказчика.