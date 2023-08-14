Брутальный внедорожник Leopard 5 от BYD показался на официальных фотографиях

Leopard 5 — первенец нового бренда FangChengBao китайской компании BYD, он будет предлагаться с гибридной и полностью электрической силовыми установками на выбор, продажи начнутся в этом году.

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В начале весны компания BYD анонсировала новую дочернюю марку с рабочим названием F-Brand, под которой будет выпускать брутальные пикапы и внедорожники — разумеется только plug-in гибридные либо полностью электрические, ведь ещё в прошлом году BYD отказалась от производства чисто «углеводородных» моделей. В иерархии BYD новая марка разместиться между новым лакшери-брендом Yangwang и премиальной Denza.

В июне F-Brand превратился в FangChengBao (方程豹), что в переводе с китайского означает «формула леопарда» или «уравнение леопарда». Семантика FangChengBao водит в ступор даже китайские СМИ, но с названием первой модели никакой двусмысленности нет — она называется просто Leopard 5.

На стадии тизеров и закамуфлированных прототипов Leopard 5 подавался как стилистический аналог легендарного Mercedes-Benz G-класса, немецкий внедорожник даже мелькал в промо-кадрах. Сегодня, наконец, опубликованы первые официальные снимки Leopard 5 без камуфляжа и, как видно, в плане стиля он скорее ближе к Haval Raptor, iCar 03 (iCar — это новый бренд компании Chery), чем к Mercedes-Benz G-класса, а в профиль напоминает также Yangwang U8.

Главная «фишка» дизайна Leopard 5 — сложный профиль боковин, напоминающий топливную канистру с рёбрами. Закольцованные диоды в задних фонарях в свою очередь напоминают обмотку электродвигателя. Багажная дверь открывается вбок, на ней висит полноразмерная запаска в кофре. Задний бампер снабжён выставленными напоказ буксирными проушинами.

Габаритная длина Leopard 5 — около пяти метров, в его основе лежит модульная платформа BYD DM-o. Внедорожник предложат с электрической либо plug-in гибридной силовыми установками на выбор, у последней ДВС будет выполнять роль удлинителя электрического запаса хода, то есть колёса в обоих случаях будут вращать электромоторы совокупной мощностью около 500 кВт (680 л.с.). Запас хода гибридной версии с полной зарядкой/заправкой составит около 1200 км. В конструкции заявлены регулируемая по высоте подвеска, блокировки межколёсных дифференциалов и блокировка «центра» (вероятно, имеется ввиду имитация работы межосевого дифференциала, хотя ясно, что электрическому внедорожнику он не нужен).