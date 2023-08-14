Названы три самых ликвидных китайских кроссовера

Changan CS35 Plus с двигателем 1,6 л и механической коробкой передач - самый ликвидный трехлетний кроссовер. К такому выводу пришло аналитическое агентство «Автостат» по итогам исследования. Оно изучило подержанные китайские кроссоверы возрастом три года.

Рейтинг остаточной стоимости Changan CS35 Plus составляет 152,9%. Так, через три года после приобретения машину можно продать по цене в полтора раза выше той, за которую она была куплена.

Вторую строчку занял Chery Tiggo 4. Автомобиль получил двухлитровый двигатель и «автомат». Индекс остаточной стоимости этого кроссовера — 144%. На третьей строчке расположился кроссовер Geely Coolray с 1,5-литровым мотором и автоматической коробкой передач (140,4%).

По словам экспертов «Автостата», такие высокие результаты остаточной стоимости обусловлены тем, что весной 2022 года начал наблюдаться резкий рост цен на новые автомобили.