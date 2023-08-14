Коллекцию вещей Шумахера продадут на аукционе

На аукционе RM Sotheby's выставили коллекцию предметов, связанных с семикратным чемпионом Формулы-1 Михаэлем Шумахером. Согласно странице собрания на сайте аукционного дома, в нее входят около 150 лотов, которые неназванный японский фанат собирал более 30 лет.

© RM Sotheby's

Коллекция под названием Full Throttle («Полный газ») включает в себя относительно недорогие вещи, многие из которых подписаны гонщиком. В сумму до 500 долларов оцениваются бейсболки, футболка из лимитированной коллекции, наборы мягких игрушек и моделей болидов. Также в перечне есть копии трофеев Шумахера, футбольные мячи и бутылка шампанского.

Около половины коллекции составляет гоночная экипировка. В их числе визоры, перчатки, кроссовки и костюмы. Самыми дорогими оказались шлемы — в них Шумахер одерживал победы. 10 из них оцениваются не менее чем в 30 тысяч долларов, еще несколько — в 60 тысяч. Торги пройдут с 16 августа по 6 сентября.