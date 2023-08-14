Россиянка отсудила у АвтоВАЗа миллионы за некачественную машину

В ноябре 2022 года жительница Оренбурга приобрела отечественный автомобиль (модель Lada не раскрывается). На следующий день она внимательно осмотрела машину и обнаружила многочисленные недостатки, наличие которых подтвердил независимый оценщик. Женщина потребовала расторжения договора купли-продажи, но ее заявление не было удовлетворено.

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В итоге россиянка пошла в суд, который установил, что выявленные дефекты носят производственный характер. Иск оренбурженки был удовлетворен, сообщает "Оренбург Медиа".

С АвтоВАЗа взыскали стоимость автомобиля - это 1 360 000 рублей, компенсацию морального вреда в 30 000 рублей, неустойку в 400 000 рублей, неустойку в размере 1% от цены товара до фактического исполнения обязательств, штраф в 150 000 рублей, судебные расходы.

При этом решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано АвтоВАЗом.

Ранее автолюбитель из Оренбурга добился через суд компенсации в 1,6 млн рублей за неисправную "Ниву", купленную им в 2020 году. Автомобиль был приобретен за 686 900 рублей. В ходе эксплуатации владелец обнаружил серьезные дефекты и обратился в суд.

А до этого петербуржец взыскал с УАЗа 2,6 млн рублей за неисправный "Патриот", у которого некорректно работали усилитель рулевого управления, аккумулятор, замки дверей, а двигатель периодически не запускался и имел повышенный расход масла.