BYD призвал китайские марки объединиться и создать новые бренды мирового уровня

BYD призвал китайские марки вместе изменить мировой автопром. По мнению основателя и председателя BYD Вана Чуанфу, пришло время автопроизводителям из Китая объединить усилия, сместить прежние легенды и стать лидерами мирового автопрома. Об этом он заявил на мероприятии, посвященном последним успехам BYD, сопроводив речь видеороликом о 12 крупнейших игроках китайского авторынка. В их числе — FAW Group, Xpeng, Nio и Li Auto.

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По словам Чуанфу, истории нынешних лидеров китайского автопрома отличаются друг от друга, но имеют одинаковое направление. Свое выступление он завершил призывом объединиться и создать новые бренды мирового уровня, отметив, что 1,4 миллиарда жителей Китая хотят увидеть, как китайская марка становится глобальной.

Ролик с выступления Чуанфу стал вирусным и вызвал в основном положительную реакцию у соотечественников. Китайские марки на родине работают в условиях жесткой конкуренции, подстегиваемой ценовой политикой Tesla, а за рубежом пока сталкиваются с настороженным отношением потребителей.

Уильям Ли, глава стартапа Nio, выпускающего премиальные электрокары, в ответ на видео отметил, что гордится автопромом Китая. Позитивно отреагировал Ли Сян из Li Auto, поприветствовав каждого участника «новой энергетической эры». Однако в Great Wall Motor с BYD не согласились: главный технический директор GWM Ван Юаньли, как пишет Reuters, подчеркнул важность внутренней конкуренции и сказал, что китайцам пока рано объединять усилия на мировой арене.