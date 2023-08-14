Перед Крымским мостом значительно выросла автомобильная пробка

Оперативный Telegram-канал информационного центра по ситуации на автоподходах к Крымскому мосту сообщил о скоплении более 1,8 тысячи автомобилей перед пунктами досмотра.

В сообщении говорится, что, по состоянию на 13.00, со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 1127 транспортных средств. Уточняется, что время ожидания составляет более 3 часов.

Со стороны Керчи число автомобилей, которые находятся в очереди перед пунктом досмотра, составляет 700 единиц. Подчеркивается, что время ожидания занимает более 2 часов.

По состоянию на 14.00 на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани ожидают 1020 автомобилей, в обратном направлении образовалось 800 машин.