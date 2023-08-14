"Автотор" приступил к производству кроссовера BAIC X55
Компания "Автотор" приступила к выпуску кроссовера BAIC X55. На этапе подготовки к запуску производства были выполнены работы по разработке и внедрению операционных карт, в соответствии с технологическим процессом сконструирована и изготовлена специальная оснастка, проведено обучение персонала, занятого на производстве.
Учитывая максимальную оснащенность BAIC X55 большим количеством электронных систем, интеллектуальными ассистентами последнего поколения, на конвейерной линии было установлено дополнительное оборудование для первичного программирования блоков управления и всех электронных систем автомобиля.
BAIC X55 - кроссовер длиной 4620 мм и колёсной базой 2735 мм - чуть крупнее Toyota RAV4. Для модели заявлен 188-сильный турбированный двигатель и 7-ступенчатый "робот" с двойным сцеплением. Как и у большинства "китайцев", привод - только передний. Сзади установлена независимая многорычажка, передняя подвеска - независимая на стойках "МакФерсон". Цены в Китае - от 99 900 до 153 900 юаней (1,35-2,08 млн рублей).
Планируется, что в этом году BAIC привезет в Россию семь моделей. Все они постепенно должны встать на конвейер калининградского "Автотора". Также марка собирается активно развивать дилерскую сеть - до конца года откроется 80 шоу-румов.
Сейчас BAIC продает в России седан U5 Plus (от 1 839 000 рублей) и кроссовер X35 (от 1 839 000 рублей). При этом внедорожник BAIC BJ40 готовится к выходу на наш рынок.