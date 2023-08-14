"Автотор" приступил к производству кроссовера BAIC X55

Компания "Автотор" приступила к выпуску кроссовера BAIC X55. На этапе подготовки к запуску производства были выполнены работы по разработке и внедрению операционных карт, в соответствии с технологическим процессом сконструирована и изготовлена специальная оснастка, проведено обучение персонала, занятого на производстве.

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Учитывая максимальную оснащенность BAIC X55 большим количеством электронных систем, интеллектуальными ассистентами последнего поколения, на конвейерной линии было установлено дополнительное оборудование для первичного программирования блоков управления и всех электронных систем автомобиля.

BAIC X55 - кроссовер длиной 4620 мм и колёсной базой 2735 мм - чуть крупнее Toyota RAV4. Для модели заявлен 188-сильный турбированный двигатель и 7-ступенчатый "робот" с двойным сцеплением. Как и у большинства "китайцев", привод - только передний. Сзади установлена независимая многорычажка, передняя подвеска - независимая на стойках "МакФерсон". Цены в Китае - от 99 900 до 153 900 юаней (1,35-2,08 млн рублей).

Планируется, что в этом году BAIC привезет в Россию семь моделей. Все они постепенно должны встать на конвейер калининградского "Автотора". Также марка собирается активно развивать дилерскую сеть - до конца года откроется 80 шоу-румов.