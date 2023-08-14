Эксперты нашли способ снизить цену автомобилей на 400 тысяч рублей

Эксперты выяснили, как можно снизить стоимость автомобилей на 400 тысяч рублей
Эксперты Лаборатории системного анализа отраслевых рынков ИПЭИ РАНХИГС Дмитрий Гордеев и Екатерина Галеева выяснили, как можно снизить стоимость автомобилей на 393 тысячи рублей.
"На основании анализа авторы исследования сформулировали рекомендации по регулированию рынка легковых автомобилей. Например, в качестве экстренной меры предлагается обнулить ставку ввозной пошлины для импортируемых автомобилей. А для транспортных средств, выпущенных в обращение на территории России, рекомендуется временно установить коэффициент расчета суммы утилизационного сбора равным нулю", - говорится в сообщении вуза.
При этом эксперты констатируют, что предварительные потери покинувших российский рынок автомобильных компаний составили суммарно около 4,5 млрд евро.
Напомним, ранее в ассоциации Российские автомобильные дилеры рассказали, что в 2023 году средняя цена нового легкового автомобиля на российском рынке выросла до 2,6 млн рублей.
По итогам 2021 года автомобили на первичном рынке стоили в среднем 1,99 млн рублей, а годом ранее - 1,68 млн рублей. За десять лет средняя цена новой машины выросла на 1,7 млн рублей (средняя цена новой легковушки в 2013 году составляла 906,9 тыс. рублей).
В то же время пятилетние автомобили с пробегом, которые пользуются наибольшим спросом у россиян, в 2023 году стоят в среднем 1,6 млн рублей. Самые популярные среди них – корейские Kia, японские Toyota и отечественные Lada.