Эксперты нашли способ снизить цену автомобилей на 400 тысяч рублей

Эксперты Лаборатории системного анализа отраслевых рынков ИПЭИ РАНХИГС Дмитрий Гордеев и Екатерина Галеева выяснили, как можно снизить стоимость автомобилей на 393 тысячи рублей.

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"На основании анализа авторы исследования сформулировали рекомендации по регулированию рынка легковых автомобилей. Например, в качестве экстренной меры предлагается обнулить ставку ввозной пошлины для импортируемых автомобилей. А для транспортных средств, выпущенных в обращение на территории России, рекомендуется временно установить коэффициент расчета суммы утилизационного сбора равным нулю", - говорится в сообщении вуза.

При этом эксперты констатируют, что предварительные потери покинувших российский рынок автомобильных компаний составили суммарно около 4,5 млрд евро.

Напомним, ранее в ассоциации Российские автомобильные дилеры рассказали, что в 2023 году средняя цена нового легкового автомобиля на российском рынке выросла до 2,6 млн рублей.

По итогам 2021 года автомобили на первичном рынке стоили в среднем 1,99 млн рублей, а годом ранее - 1,68 млн рублей. За десять лет средняя цена новой машины выросла на 1,7 млн рублей (средняя цена новой легковушки в 2013 году составляла 906,9 тыс. рублей).