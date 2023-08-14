Когда автомобильные заводы в Калужской области возобновят работу

Калужские автозаводы могут вернуться к работе до конца 2023 года. Такой прогноз дал губернатор региона Владислав Шапша. В Калужской области находятся завод Volkswagen, совместное предприятие Stellantis и Mitsubishi «ПСМА Рус», а также сборочная площадка грузовых автомобилей Volvo. По словам губернатора, областные предприятия автопрома удасться перезапустить в следующие четыре с половиной месяца — для этого «уже есть положительные подвижки».

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Все перечисленные автомобильные заводы в Калужской области находятся в простое уже больше года — сборку машин на них свернули с началом СВО. Как миниму по одному предприятию уже есть некоторая определенность: так, завод Volkswagen, где раньше выпускали Polo, Tiguan и Skoda Rapid, весной 2023-го был продан дилерскому холдингу «Авилон» за 125 миллионов евро. Однако до сих пор нет официальной информации о том, какие автомобили там будут производить.

Завод «ПСМА Рус», совместное предприятие концерна Stellantis и Mitsubishi, в отчете за 2022 год заявлял, что не планирует уход из России и ищет отечественных поставщиков компонентов. До остановки производства там собирали легковые Peugeot 408 и Citroen C4, легкие коммерческие Peugeot, Opel и Citroen, а также мини-фургоны и компактвэны Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo. Mitsubishi, у которой 30-процентная доля в СП, выпускала Outlander и Pajero Sport. Дальнейшая судьба завода неизвестна.