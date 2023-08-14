В России представили новую компактную карету скорой помощи

В России показали новый маленький автомобиль скорой помощи. Машину представила на международном военно-техническом форуме «Армия-2023» в подмосковном центре «Патриот» компания «Швабе-СпецАвто». Как отмечает ее пресс-служба, главные «фишки» новинки — небольшие габариты и вместительный теплый салон, который оборудовали с учетом пожеланий медицинских бригад. Что стало базой для автомобиля, не уточняется, но судя по фотографии, это Dongfeng Captain-T.

© Пресс-служба Холдинга «Швабе»

В длину автомобиль скорой помощи от «Швабе-СпецАвто» достигает чуть более трех метров, а в ширину — 1,8 метра. Носилки внутри легко сдвигаются от левого борта к центру, что дает всесторонний доступ для врачей. Помимо скорой, машину готовы выпускать в эвакуационном варианте: в этом случае она может перевозить до четырех лежачих, а также трех сопровождающих.

В движение автомобиль, как и Dongfeng Captain-T, приводит 128-сильный дизельный мотор объемом 2,2 литра (315 Нм) в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой. Радиус разворота составляет 5,4 метра, а в оснащение входят антиблокировочная система, система курсовой устойчивости, задний стабилизатор поперечной устойчивости и подушки безопасности.

В России вышеупомянутый Dongfeng начали продавать в виде легкого грузовичка длиной 5,4 метра год назад. Он доступен в варианте шасси или бортовой платформы полной массой 2,5 или 3,5 тонны, а стоимость у дилеров на сегодняшний день стартует с 2,35 миллиона рублей.