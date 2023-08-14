«Автотор» запустил производство китайской замены Toyota RAV4

Как сообщила пресс-служба предприятия в понедельник, подготовка к серийному производству модели на российских мощностях велась с июня нынешнего года, а теперь с конвейера сошла первая партия. На заводе изготовили специальную оснастку, провели обучение персонала и установили дополнительное оборудование для настройки электроники, которой в арсенале кроссовера немало.

© Автотор

BAIC X55, выступающий одном классе с Toyota RAV4, оснащается бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 188 лошадиных сил, пару которому составляет семидиапазонный «робот». С места до 100 километров в час кроссовер разгоняется за 7,8 секунды.

В длину X55 достигает 4,62 метра, а его колесная база равна 2,7 метра. В багажнике умещается до 350 литров груза, на панорамной крыше имеются рейлинги. Современности облику BAIC придают спрятанные в кузов дверные ручки, которые автоматически выдвигаются при приближении хозяина с ключом. Зимой электропривод произведет три толчка, если ручка примерзнет, чтобы разбить наледь.

Автотор

Автотор

Автотор

Автотор

Автотор

Также в оснащении вседорожника имеются камеры кругового обзора, парковочный ассистент, адаптивный круиз-контроль, контроль полосы движения и мониторинг слепых зон. В салоне — шесть подушек безопасности и двухзонный климат-контроль, в подлокотнике есть охлаждаемый бокс.

Стоимость X55 в рублях пока неизвестна. В Китае он оценивается в 94,9 тысячи юаней, что равно 1,33 миллиона рублей по нынешнему курсу.