Volkswagen Tiguan нового поколения рассекретили на видео

Volkswagen Tiguan третьего поколения попал на видео во время съемок рекламы. Кроссовер заметили на одной из улиц Любляны, столицы Словении: там проходили съемки рекламного ролика. Короткое видео с незакамуфлированным автомобилем было опубликовано на YouTube-канале Avtomanija TV — можно рассмотреть переднюю часть автомобиля, где появилась тонкая светодиодная полоса, соединяющая головную оптику. Аналогичный светящийся элемент имеется и на корме.

© Avtomanija TV / YouTube

Судя по шпионскому видео, изменения в дизайне экстерьера Tiguan носят скорее эволюционный характер, чем революционный: облик кроссовера привели в соответствие с другими моделями Volkswagen, в частности, с электрокарами линейки ID. Кузов Тигуана лишился угловатости, появилась принципиально новая оптика, а вот габариты изменились незначительно — колесная база и ширина остались прежними, при этом кроссовер получил небольшую прибавку к длине и стал несколько выше, о чем сообщалось ранее.

Видео дня

Салон уже полностью рассекречен, и там обновлений куда больше. У Tiguan третьего поколения 10,25-дюймовая приборная панель без козырька и тачскрин мультимедийной системы диагональю 12,9 или 15 дюймов в зависимости от уровня оснащения. Под центральный дисплей перенесли кнопки управления климатической системой, а за переключение передач отныне отвечает правый подрулевой переключатель. Сам салон сделали просторнее: стало больше места для ног и над головой пассажиров второго ряда. Объем багажника увеличился с 615 до 648 литров.

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Моторная гамма тоже уже не секрет. На европейском рынке новый Tiguan получит бензиновые моторы 1.5 TSI и 2.0 TSI и дизель 2.0 TDI, а также гибридные установки, которым обещана прибавка к мощности. Будет и подряжаемый гибрид, который на чистом электричестве проезжает до 120 километров. А вот «заряженно» R-версии у Тигуана третьего поколения не будет.