Восемь потрясающих автомобилей с откидным верхом

Кабриолетом сегодня никого не удивить, да мы и не пытаемся. Мы просто хотим показать вам классные машины с откидным верхом, которые вы еще, скорее всего, не видели.

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Peugeot 402

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По названию можно подумать, что это обычный современный Peugeot, но это не так. Модель под номером «402» вышла в 1935 году – до начала Второй Мировой Войны. Самое интересное, что кузов для кабриолета и сам складной механизм были запатентованы еще в 1931, что указывает на долгие года разработки такой системы.

Эта откидывающаяся крыша интересна тем, что она не складывается в багажник как сэндвич, а просто уезжает туда целиком, не меняя формы. Такой подход заставил отказаться от багажника, от которого осталось места не более, чем на одну сумку. Но для 1931 года – это уже был прорыв, поэтому не будем судить строго. Особенно если вспомнить, что сегодня многие автомобильные компании делают точно также и совершенно не переживают из-за отсутствия места в багажнике. Купил себе кабриолет – страдай, ты сам на это подписался. А еще не забывай мыть голову после каждой поездки.

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Машина привлекла огромное внимание, но совершенно не продавалась. Проблема заключалась в том, что продавался за невероятные 31 900 франков. А если вспомнить, что уже во всю разворачивалась будущая Вторая Мировая – у «пыжа» просто не было шансов.

Ford Fairlane 500 Skyliner

А вот уже американский послевоенный кабриолет, который тоже заслуживает внимания. Старт продаж состоялся в 1957 году и завершился в 1960. За это время реализовали почти 50 тысяч экземпляров, что очень круто для того времени, когда машина была далеко не у всех.

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У этого автомобиля крыша тоже складывалась целиком, без каких-либо изменений конструкции. Производитель оснастил механизм шестью электродвигателями, которые и приводили конструкцию в действие. Помимо шести двигателей, механизм включал в себя четыре подъемных домкрата, много различных реле, четыре механизма блокировки крыши и два механизма блокировки крышки багажника. Само собой, в багажнике опять не было места, но кого это волнует. В первый же год было продано более 20 000 экземпляров.

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Porsche 718 Spyder RS

А вот машина из нашего века - Porsche 718 Spyder RS с очень интересной крышей, которую создатель сравнивает с зонтиком. Дело в том, что в этом автомобиле есть складная крыша, но нет никакого механизма для управления ею. Вы натурально руками должны натягивать эту плащ-палатку на место крыши, если внезапно пошел дождь. Для крепления есть специальные механизмы, которые видны на фотографиях. Честно говоря – очень интересное решение, необычное, так точно. А все для чего? А все для того, чтобы сэкономить 15 килограммов массы и не отбирать полностью крышу над головой – такой вот компромисс.

Porsche

Citroën C3 Pluriel

Французы любят создавать разные интересные автомобили - Citroën C3 Pluriel тому подтверждение. Даже на своей сайте производитель сравнивает его одновременно и с хетчбэком, и кабриолетом, и даже пикапом. Это очень интересная модульная конструкция, на основе которой было легко перекроить машины по своему вкусу. Делалось все, разумеется, руками. Зато в любой момент вы могли остаться или просто без крыши, или вообще без всей верхней части. Удобно? Скорее всего – нет, потому что покупателям машина не понравилась, а популярный журнал TopGear вообще внес С3 в список тринадцати худших автомобилей за предыдущие 20 лет.

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Ferrari 575M Superamerica

А вот такого варианта складной крыши вы точно не ожидали! Кабриолет Ferrari 575M Superamerica обладал удивительной конструкцией, которая вращала крышу на 180 градусов. Если водитель складывал крышу – она просто откидывалась назад и ложилась поверх кузова в подготовленное место.

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А теперь представьте себе, что на этой крыше скопилась вода, листья, дорожная пыль и все в таком духе. Вы уже догадались, что произойдет, если в этот момент сложить крышу? Правильно, все содержимое этого «лотка» вываливается на водителя, пассажира и красивый бежевый салон из дорогой кожи. Зачем придумали такой вариант откидной крыши, хотя проблема была понятна с самого начала, – непонятно.

Honda CR-X Del Sol

Honda тоже решила выделиться в 90-х и сделала занятную модель, в которой автоматически снимается верх. Да, он не откидывается, а именно снимается. Часть багажника во время процедуры поднимается выше уровня крыши, потом оттуда выезжает механическая рука, которая натурально хватает крышу как противень с пиццей и утаскивает его во внутрь, после чего конструкция опускается обратно. Крайне любопытная идея, которая более нигде нам не встречалась.

YouTube / Oliver Campey

Porsche 991 Targa

Еще один интересный вариант, когда производитель решил позволить ездить без крыши, но не до конца. Кузов «тарга» предполагает, что не будет только самой крыши над головой, а вот все остальные элементы, включая заднее стекло – сохраняются. Вся схема максимально электрифицирована – это же Porsche, но со стороны выглядит очень занятно, потому что механизм поднимает всю заднюю часть машины, а она очень большая. Стоит указать, что это актуальное поколение актуальной машины, которую можно сегодня купить новой.

Wikimedia Commons

Range Rover Convertible от Newport Convertible

К спортивным автомобилям без крыши мы давно привыкли, а вот тяжелый люксовый внедорожник – это что-то редкое и очень интересное. В этот раз «обезглавили» Range Rover Vogue, что кажется немного странным. Дело в том, что автомобили такого класса ценятся за надежность, которой не может быть без металлической крыши. А здесь никакого металла – простой тряпочный тент, который раскладывается как классическая мягкая крыша с каркасом и тканью. Есть вероятность, что доработка не официальная, потому что с трудом верится, что компания Land Rover готова оставить свой люксовый внедорожник без крыши.

Newport Convertible

Заключение