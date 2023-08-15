Кроссовер Genesis GV80 показали на шпионских снимках

Genesis GV80 заметили во время прохождения дорожных испытаний. Автомобиль имеет такой же внешний вид, в каком был представлен концепт.

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В начале текущего года компания Genesis показала версию Fastback актуальной модели GV80 в Нью-Йорке. Новые снимки от фотошпионов подтверждают, что тестовый автомобиль имеет такой же внешний вид.

Автопроизводители нередко используют доработки для концепт-каров, которые в дальнейшей не применяются в серийных версиях автомобилей. В результате на этапе рыночной премьеры модель выглядит не так интересно. У Genesis GV80 ситуация отличается - тестовый прототип почти не поменял внешность.

Компания использует для GV80 тонкие задние фонари и задний спойлер с “утиным хвостом”. Это позволяет автомобилю встать в один класс и соревноваться с купе-кроссоверами вроде Porsche Cayenne Coupe.

Carscoops

Прототип получил в оснащение 4 выхлопных патрубка, а не двойные наконечники, которые применялись для концепт-кара. Еще одна особенность - люк в крыше. Высока вероятность, что внутренняя отделка будет полностью повторять продемонстрированный концепт.

По предварительным данным, Genesis будет использовать для данного автомобиля двигатель на 2.5 литра, расположенный вертикально. Его производительность составляет 304 л.с. Покупателям может предлагаться и альтернативная силовая установка - 3.5 V6 на 375 л.с. Также моторную линейку может пополнить гибридная установка от лимузина G90.