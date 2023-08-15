Электрический Omoda C5 получил другой интерьер. Кроссовер приедет в Россию
Не секрет, что у кроссовера Omoda C5 будет электрическая версия, которую планируют привезти в Россию под именем E5, но вот фотографии интерьера новинки публикуются впервые.
Внешне Omoda E5 отличается от топливной версии дизайном передней части, у которой вместо решётки радиатора установлена "маска". Также изменён дизайн нижней решётки - её сделали в формате китового уса, по краям головных фар появились три небольшие полоски. Задняя часть рестайлингу не подверглась.
В салоне - новый блок мультимедиа и приборной панели, экраны имеют диагональ 12,3 дюйма каждый. Упрощена сенсорная панель климат-контроля, центральный тоннель не имеет плавного перехода - площадка под смартфоны с быстрой зарядкой теперь без наклона. Исходя из концепции упрощения не совсем понятно, почему Omoda E5 остался верен селектору трансмиссии с рукояткой.
Omoda E5 получит электромотор мощностью 224 л.с. и крутящим моментом 350 Нм. Запас хода, пишут китайцы, - около 550 км. Правда, в российском представительстве Chery называют более скромные цифры. Выход Omoda E5 на российский рынок запланирован на четвёртый квартал текущего года.