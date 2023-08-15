Электрический Omoda C5 получил другой интерьер

Не секрет, что у кроссовера Omoda C5 будет электрическая версия, которую планируют привезти в Россию под именем E5, но вот фотографии интерьера новинки публикуются впервые.

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Внешне Omoda E5 отличается от топливной версии дизайном передней части, у которой вместо решётки радиатора установлена "маска". Также изменён дизайн нижней решётки - её сделали в формате китового уса, по краям головных фар появились три небольшие полоски. Задняя часть рестайлингу не подверглась.

В салоне - новый блок мультимедиа и приборной панели, экраны имеют диагональ 12,3 дюйма каждый. Упрощена сенсорная панель климат-контроля, центральный тоннель не имеет плавного перехода - площадка под смартфоны с быстрой зарядкой теперь без наклона. Исходя из концепции упрощения не совсем понятно, почему Omoda E5 остался верен селектору трансмиссии с рукояткой.

www.autohome.com.cn

www.autohome.com.cn