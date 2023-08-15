Медианная стоимость пятилетнего автомобиля составила 1,6 млн рублей
Продажа своего автомобиля - ответственное дело, требующее времени и внимания. Бывают ситуации, когда авто необходимо продать быстро, а у владельца нет возможности и желания погружаться в процесс. К счастью, альтернативные способы обменять авто на деньги существуют. Одним из самых популярных является выкуп: компания предлагает цену на основе анализа состояния авто и текущей рыночной ситуации, а продавец решает, соглашаться на нее или нет. Эксперты "СберАвто", сервиса для покупки и продажи авто, проанализировали сделки по выкупу авто у частных лиц в Москве и Санкт-Петербурге, и рассказали "Российской газете" об автомобилях, которые чаще всего продавали в этом году.
По данным за 2023 год, чаще всего за выкупом обращались владельцы автомобилей Kia (на них приходилось 10% от всех сделок), Nissan (8%), Volkswagen (7%), Skoda (7%) и Renault (6%). Самыми часто выкупаемыми моделями стали Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan, Kia Rio и Skoda Rapid.
В 2022 году третье место по популярности занимала марка Hyundai, а в топ-3 моделей, помимо Volkswagen Polo, входили также Kia Ceed и Hyundai Solaris. 23% от всех выкупленных машин - черного цвета, 22% - белого. Наиболее часто за услугой выкупа обращались владельцы автомобилей 2012 и 2018 годов выпуска, реже - 2013 и 2014 гг.
Медианная стоимость выкупа пятилетнего авто с пробегом до 100 тыс. километров составила 1,6 млн рублей. Продать девятилетнюю машину можно в среднем за 1 млн рублей. Цена зависит от марки и модели автомобиля, его технического состояния, внешнего вида, истории эксплуатации и пробега.
Некоторые автомобили после комплексной оценки выкупаются по цене выше средней на рынке: учитываются техническое состояние, пробег, комплектация, востребованность модели, год производства и другие факторы. Так, автомобили Skoda Octavia 2020 года с пробегом 36 000 км и Opel Mokka 2014 года с пробегом 69 000 км были выкуплены по цене на 5% выше среднерыночной на дату сделки, а Renault Megane 2012 года с пробегом 72 000 км - на 10% выше рынка.