Медианная стоимость пятилетнего автомобиля составила 1,6 млн рублей

Продажа своего автомобиля - ответственное дело, требующее времени и внимания. Бывают ситуации, когда авто необходимо продать быстро, а у владельца нет возможности и желания погружаться в процесс. К счастью, альтернативные способы обменять авто на деньги существуют. Одним из самых популярных является выкуп: компания предлагает цену на основе анализа состояния авто и текущей рыночной ситуации, а продавец решает, соглашаться на нее или нет. Эксперты "СберАвто", сервиса для покупки и продажи авто, проанализировали сделки по выкупу авто у частных лиц в Москве и Санкт-Петербурге, и рассказали "Российской газете" об автомобилях, которые чаще всего продавали в этом году.

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В 2022 году третье место по популярности занимала марка Hyundai, а в топ-3 моделей, помимо Volkswagen Polo, входили также Kia Ceed и Hyundai Solaris. 23% от всех выкупленных машин - черного цвета, 22% - белого. Наиболее часто за услугой выкупа обращались владельцы автомобилей 2012 и 2018 годов выпуска, реже - 2013 и 2014 гг.

Медианная стоимость выкупа пятилетнего авто с пробегом до 100 тыс. километров составила 1,6 млн рублей. Продать девятилетнюю машину можно в среднем за 1 млн рублей. Цена зависит от марки и модели автомобиля, его технического состояния, внешнего вида, истории эксплуатации и пробега.