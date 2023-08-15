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Subaru отзовет в США более 35 тыс. новых Crosstrek и Impreza в связи с проблемами с проводкой

Как сообщает издание ТАРАНТАС НЬЮС, Subaru объявила об отзыве в США более 35 тыс. экземпляров Crosstrek и Impreza. NHTSA заявила, что у них недостаточно свободного места вокруг жгута проводов приборной панели, что может привести к нарушению изоляции провода и к короткому замыканию.

Более 35 тыс. новых Subaru Crosstrek и Impreza попали под отзыв
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В случае, если это произойдет при движении, двигатель может неожиданно отключиться. Компания занялась расследованием данной проблемы в начале мая и быстро выяснила причину.

Совсем скоро Subaru начнет связываться с владельцами затронутых авто. Им будет предложен бесплатный ремонт в дилерских центрах.