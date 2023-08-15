Более 35 тыс. новых Subaru Crosstrek и Impreza попали под отзыв

Subaru отзовет в США более 35 тыс. новых Crosstrek и Impreza в связи с проблемами с проводкой
Как сообщает издание ТАРАНТАС НЬЮС, Subaru объявила об отзыве в США более 35 тыс. экземпляров Crosstrek и Impreza. NHTSA заявила, что у них недостаточно свободного места вокруг жгута проводов приборной панели, что может привести к нарушению изоляции провода и к короткому замыканию.
В случае, если это произойдет при движении, двигатель может неожиданно отключиться. Компания занялась расследованием данной проблемы в начале мая и быстро выяснила причину.
Совсем скоро Subaru начнет связываться с владельцами затронутых авто. Им будет предложен бесплатный ремонт в дилерских центрах.