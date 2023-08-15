Более 35 тыс. новых Subaru Crosstrek и Impreza попали под отзыв

Как сообщает издание ТАРАНТАС НЬЮС, Subaru объявила об отзыве в США более 35 тыс. экземпляров Crosstrek и Impreza. NHTSA заявила, что у них недостаточно свободного места вокруг жгута проводов приборной панели, что может привести к нарушению изоляции провода и к короткому замыканию.