В СМИ рассказали об изменениях для водителей с 1 сентября

С 1 сентября в России начнут действовать изменения в правилах относительно технических неисправностей автотранспорта. Появились слухи, что ездить на машине с видеорегистратором или навигатором будет запрещено. Издание NEWS.ru разбиралось в данном вопросе.

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Согласно постановлению №837, сотрудники ГИБДД могут составить протокол о нарушении, если дополнительные предметы ограничивают обзор водителя.

При этом, как отмечается, данное требование не касается зеркал заднего вида, стеклоочистителей, радиоантенн и обогревателей. Важное условие для этого – изначальная установка такого оборудования на заводе изготовителя.

Использовать видеорегистраторы и навигационные устройства не запрещается. При этом важно правильно установить такое оборудование, чтобы избежать штрафа. Так, оно не должно мешать обзору.

Кроме того, издание напоминает о необходимости использования сезонных шин. Если не придерживаться данного правила, можно нарваться на штраф в размере 500 рублей. Такую же сумму придется заплатить за неправильное размещение видеорегистратора, говорится в публикации.