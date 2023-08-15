Chery Tiggo 2 оценили в рублях

Один из частников выставил на продажу кроссовер Chery Tiggo 2. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска без пробега просят 1 800 000 рублей.

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В объявлении говорится, что у модели комплектация Premium. Под капотом машины установлен атмосферный 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью в 109 лошадиных сил. Коробка - только вариатор c имитацией семи передач. Привод - передний. Спереди у автомобиля стойки McPherson, сзади - торсионная балка. Дорожный просвет - 178 миллиметров. Длина, ширина и высота модели 4200x1760x1570. Колесная база - 2555 мм.

Среди опций можно выделить светодиодные дневные ходовые огни, мультируль, кондиционер, медиасистему с 9-дюймовым тачскрином, камеру заднего вида и подогрев передних кресел.