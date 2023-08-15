Электрический Renault Scenic замечен на тестах

Renault возвращает заводскую табличку Scenic на рынок Европы на электромобиле следующего поколения, известном как E-Tech. Эти шпионские снимки позволяют нам впервые взглянуть на новичка.

© ПроКроссовер.ру

Экстерьер в основном скрыт за камуфляжем и бутафорскими панелями кузова, искажающими реальные пропорции. Несмотря на это, не спутаешь с довольно округлой передней частью с трапециевидным отверстием в нижней части.

Свесы на обоих концах довольно короткие, а прямо над задним стеклом установлен спойлер. Задние фонари едва видны из-за всей облицовки.