Электрический Renault Scenic замечен на тестах
Renault возвращает заводскую табличку Scenic на рынок Европы на электромобиле следующего поколения, известном как E-Tech. Эти шпионские снимки позволяют нам впервые взглянуть на новичка.
Экстерьер в основном скрыт за камуфляжем и бутафорскими панелями кузова, искажающими реальные пропорции. Несмотря на это, не спутаешь с довольно округлой передней частью с трапециевидным отверстием в нижней части.
Свесы на обоих концах довольно короткие, а прямо над задним стеклом установлен спойлер. Задние фонари едва видны из-за всей облицовки.
В целом автомобиль напоминает концепт Scenic Vision. Этот автомобиль был представлен с тем же электродвигателем, что и Megane E-Tech, приводящим в движение колеса мощностью 218 л.с.
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