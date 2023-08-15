Ford выпускает гоночный Mustang GT4

Ford вывел новую модификацию Mustang, предназначенную только для гонок, на трассу Спа-Франкоршам в Бельгии. Названный GT4, он основан на уличной спецификации Dark Horse и использует тот же базовый двигатель V8, хотя и с улучшениями. Никаких дополнительных технических подробностей пока не сообщается.

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Двигатель был разработан на основе безнаддувной версии стандартного 5,0-литрового двигателя Coyote V8, приводящего в движение колеса мощностью 507 л.с. в Dark Horse. Инженеры Ford переработали его, чтобы он соответствовал гоночным правилам GT4, и подключили его к новой трансмиссии Holinger с подрулевыми переключателями.