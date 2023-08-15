Россияне сравнили китайские машины с ушедшими иномарками

Китайские автомобили заняли место ушедших из нашей страны иномарок, однако далеко не все покупатели смирились с такой альтернативой. По их мнению, качество китайского автопрома, конечно, улучшилось, а вот цены на машины из Поднебесной слишком высокие. Таковы результаты опроса, проведенного "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие").

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Как говорится в исследовании, с которым ознакомилась "Российская газета", почти две трети опрошенных (64%) в целом считают китайские автомобили достойной заменой ушедших из России иномарок. При этом 19% из них считают, что качество сборки и надежность агрегатов марок из Поднебесной не уступают машинам из Европы, Южной Кореи и Японии. А 45% участников опроса, признавая качественную альтернативу, хотели бы видеть по китайским маркам более адекватные цены. Больше всего качество сборки китайских машин нравится респондентам от 18 до 25 лет (38%) и жителям Урала (25%). Меньше других оно устраивает опрошенных в возрасте от 56 до 65 лет (12%) и жителей Приволжского федерального округа (14%).

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Впрочем, треть участников опроса (36%) всё же полагает, что качество автомобилей ушедших автоконцернов всё равно выше. В старшей возрастной категории "56+" такой точки зрения придерживаются 44%, тогда как в категории 18-25 лет - только 21%. На Дальнем Востоке превосходство в качестве европейских, корейских и японских машин над китайскими отметили 44%, тогда как на Урале лишь 31%.

Более половины опрошенных (58%) уверены, что россияне уже преодолели предубеждение к китайским автомобилям. В большей степени с этим тезисом согласны мужчины-водители, чем автоледи (61% против 56%). По мнению 42% респондентов, настороженность к китайским маркам у российских автолюбителей остается.

При этом 59% участников опроса согласны с утверждением, что качество китайских автомобилей стало лучше (18% полностью согласны, 41% скорее согласны). Гораздо чаще такой ответ давали мужчины, чем женщины (69% против 51%) и уральцы (65%). В свою очередь, 11% респондентов не согласны, что китайские автомобили стали качественнее (8% скорее не согласны, 3% совершенно не согласны). Чаще такой позиции придерживаются на Северном Кавказе (8%). 30% опрошенных затруднились с ответом.

Кроме того, 17% респондентов полагают, что уже сейчас объемы продаж китайских и российских автомобилей в нашей стране практически сравнялись. Чаще других такой ответ давали самые молодые участники опроса в возрасте 18-25 лет, а также жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (29%).

Еще 43% уверены, что китайские автомобили в 2023 году превзойдут по объемам продаж продукцию российского автопрома, потому что количество проданных "китайцев" в России растет с каждым месяцем. А по мнению 24% опрошенных, китайских автомобилей до конца текущего года будет продано больше, чем российских, если отечественный автопром не будет поддержан государством. Таким образом, почти 85% респондентов прогнозируют, что китайские автомобили могут превалировать в продажах по итогам 2023 года.