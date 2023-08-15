Редкий 30-летний Porsche 911 America скрестили с электромобилем Tesla

Этот Porsche 911 1992 выпуска стал их первым проектом. Интересно, что в электромобиль превратили не обычный родстер, а редкую лимитированную версию America, выпущенную тиражом всего 250 экземпляров.

«Мы хотели сохранить душу Porsche 911 и ощущение от его вождения, добавив при этом мощную силовую установку, не требующую обслуживания», — сказал Вагенхайм.

Известно, что электродвигатель, взятый у Tesla Model S, выдает 500 л.с. и 500 Нм, что позволяет электромоду разгоняться с места до 100 км/ч менее чем за четыре секунды. Тяговый аккумулятор емкостью 62 кВт*ч обеспечивает запас хода в 322 км. При этом вес родстера составляет всего 1450 кг.