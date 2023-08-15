В Москве выявили более 34 тыс. случаев нарушений правил перевозки детей

Более 34 тыс. случаев нарушений правил перевозки детей выявили в январе – июле сотрудники ГИБДД в Москве
Более 34 тыс. случаев нарушений правил перевозки детей в автомобиле выявили в Москве сотрудники ГИБДД за первые семь месяцев 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Госавтоинспекции.
«Госавтоинспекция Москвы напоминает о необходимости соблюдения правил перевозки детей в автомобиле. К сожалению, не все взрослые обеспечивают безопасность своих детей. За семь месяцев 2023 года автоинспекторами пресечено более 34 тыс. нарушений правил перевозки детей в автомобиле», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении нарушителей составлены административные материалы по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ («Нарушение требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения»), за что предусмотрен штраф в размере 3 тыс. руб.