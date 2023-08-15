В Москве выявили более 34 тыс. случаев нарушений правил перевозки детей

«Госавтоинспекция Москвы напоминает о необходимости соблюдения правил перевозки детей в автомобиле. К сожалению, не все взрослые обеспечивают безопасность своих детей. За семь месяцев 2023 года автоинспекторами пресечено более 34 тыс. нарушений правил перевозки детей в автомобиле», – говорится в сообщении.