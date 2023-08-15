Названа дата премьеры китайского седана Avatr 12

Премьера седана Avatr 12 состоится 4 сентября в Мюнхене
Премьера нового китайского седана Avatr 12 состоится на автосалоне в Мюнхене 4 сентября. Об этом сообщает autohome.com.cn.
Отмечается, что на сегодняшний день автомобиль прошел все необходимые сертификационные испытания. Продажи начнутся ближе к концу 2023 года. Внешне модель отличается узкими светодиодными фарами и фонарями, массивными бамперами, камерами вместо боковых зеркал.
Автомобиль получил два электродвигателя (по одному на каждую ось). Суммарная мощность силовой установки составляет 265 л.с. Кроме того, будет доступна одномоторная версия мощностью 312 л.с.
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