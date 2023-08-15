Названа дата премьеры китайского седана Avatr 12

Премьера нового китайского седана Avatr 12 состоится на автосалоне в Мюнхене 4 сентября. Об этом сообщает autohome.com.cn.

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Отмечается, что на сегодняшний день автомобиль прошел все необходимые сертификационные испытания. Продажи начнутся ближе к концу 2023 года. Внешне модель отличается узкими светодиодными фарами и фонарями, массивными бамперами, камерами вместо боковых зеркал.