Китай к концу 2023 года станет крупнейшим в мире экспортером автомобилей

Китай может обогнать Японию и стать крупнейшим мировым экспортером автомобилей к концу 2023 года. Об этом со ссылкой на данные агентства Moody's Analytics сообщает CNBC.

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Согласно отчету аналитиков, к концу II квартала разница между экспортом между Китаем и лидером рейтинга, Японией, сократилась до 70 тыс. автомобилей в месяц, в то время как год назад разница составляла 171 тыс. машин. Отмечается, что в 2021 году Китай обошел по объему поставок Южную Корею, а в 2022 году стал вторым по величине экспортером автомобилей, опередив Германию.