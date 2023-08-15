Китай к концу 2023 года станет крупнейшим в мире экспортером автомобилей

Китай может обогнать Японию и стать крупнейшим мировым экспортером автомобилей к концу 2023 года. Об этом со ссылкой на данные агентства Moody's Analytics сообщает CNBC.
Согласно отчету аналитиков, к концу II квартала разница между экспортом между Китаем и лидером рейтинга, Японией, сократилась до 70 тыс. автомобилей в месяц, в то время как год назад разница составляла 171 тыс. машин. Отмечается, что в 2021 году Китай обошел по объему поставок Южную Корею, а в 2022 году стал вторым по величине экспортером автомобилей, опередив Германию.
Экспорт автомобилей из КНР превысил допандемийные показатели в том числе благодаря растущему спросу на электромобили. Так, в первой половине 2023 года выручка Китая от экспорта электромобилей удвоилась по сравнению с предыдущим годом, говорится в отчете. По словам аналитиков, преимущество китайского автопрома состоит в производстве литий-ионных аккумуляторных батарей, что позволяет снизить затраты на выпуск электрокаров.