Крымский мост: ситуация 15 августа, последние новости на сегодня

Пробки, которые образовались на Крымском мосту вчера, почти закончились — пункты пропуска в обе стороны работают без особой нагрузки. Рассказываем, как складывается ситуация вокруг переправы через Керченский пролив сегодня, 15 августа 2023 года.

Ситуация на Крымскому мосту с проездом

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Сейчас на Крымском мосту пробок почти нет. Согласно данным Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе, на 9:00 мск со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. Со стороны Керчи в очереди находятся 243 транспортных средства — небольшой затор образовался за последние два часа. Время ожидания проезда не уточняется.

Напомним, что на данный момент на машине через Крымский мост можно проехать только через пункты досмотра — в целях безопасности там осматривают все автомобили. Легковые машины без сумок или с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме. Пассажиры с большим количеством багажа проходят сканнер.

Движение по Крымскому мосту все так же организовано в реверсивном режиме. После атаки на Крымский мост 17 июля, которая была проведена двумя беспилотниками, проехать можно по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь. Грузовой транспорт и пассажирские автобусы отправляют паромами — из порта Крым в порт Кавказ и обратно. Также есть возможность добраться до полуострова через новые территории России.

Перекрытия на Крымском мосту

Проезд на мостовой переправе за последние сутки не ограничивали, движение по Крымскому мосту свободное. Последние ограничения вводились утром 14 августа, после чего на пунктах пропуска образовался затор. В пиковый момент со стороны Тамани стояли 1132 транспортных средства (время ожидания — более трех часов), а со стороны Керчи — 900. Освободилась дорога ближе к ночи.

Напомним, что последняя атака на Крымский мост была совершена Киевом 12 августа. Около полудня работа переправы была остановлена, а в районе переправы спецслужбы установили дымовую завесу.