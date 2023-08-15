Опубликовано изображение нового спортивного автомобиля Lamborghini

Итальянский производитель спорткаров Lamborghini представит новую модель автомобиля 18 августа. Об этом сообщает motor1.com. Название машины пока держится в секрете.

Судя по распространенному фирмой изображению, автомобиль будет представлять собой купе с низкой крышей и широкими колесными арками. Как ранее заявил генеральный директор компании Стефан Винкельманн, в основе нового Lamborghini будет лежать платформа, разработанная Volkswagen Group. Она же в дальнейшем будет использоваться Bentley и Porsche.