Опубликовано изображение нового спортивного автомобиля Lamborghini

Премьера нового спортивного автомобиля Lamborghini состоится 18 августа
Итальянский производитель спорткаров Lamborghini представит новую модель автомобиля 18 августа. Об этом сообщает motor1.com. Название машины пока держится в секрете.
Судя по распространенному фирмой изображению, автомобиль будет представлять собой купе с низкой крышей и широкими колесными арками. Как ранее заявил генеральный директор компании Стефан Винкельманн, в основе нового Lamborghini будет лежать платформа, разработанная Volkswagen Group. Она же в дальнейшем будет использоваться Bentley и Porsche.
Новый концептуальный автомобиль оснастят электродвигателем, мощность которого неизвестна. Все характеристики машины будут объявлены во время презентации.
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