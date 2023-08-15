В России начались продажи кроссоверов Dongfeng DF6 за 2.8 млн рублей

На автомобильный рынок России возвращается пикап Dongfeng DF6. Автомобиль оценили в 2 800 000 рублей.

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Пикап Dongfeng DF6 построен на базе японского Nissan Navara. Продажи автомобилей в России были запущены в мае текущего года, но модель не продержалась долго. Сейчас компания “Моторинвест” возобновила реализацию пикапов на рынке РФ.

Несмотря на то, что за основу брали японский Nissan Navara, дизайн автомобиля получился полностью оригинальным. Длина кузова составляет 531 см, а колесная база - 315 см. Дорожный просвет пикапа равен 22 см. В моторной гамме представлено два турбированных дизельных силовых агрегата: объемом 2.3 и 2.5 литра. Производительность установок составляет 136 и 163 л.с. соответственно.

Трансмиссия тоже предлагается на выбор - механическая на 5 и 6 ступеней или 8-ступенчатая АКПП. Привод во всех комплектациях предусматривается только полный. Приобрести китайский пикап можно будет в одной из трех версий - Comfort, Premium и Luxury. В списке опций есть кондиционер, система бесключевого доступа и камеры с обзором на 360 градусов.

В средней комплектациии используется отделка салона кожей коричневого цвета. Нет точной информации о стоимости автомобилей на рынке России. В мае данный пикап предлагался за 2 790 000 рублей. После возвращения модель может оцениваться дороже 2 800 000 рублей.