АвтоВАЗ возобновил продажи Lada Granta в особых комплектациях

Весной 2023 года прекратилось производство Lada Granta в исполнениях Quest и Club: АвтоВАЗ поставил их на паузу по причине отсутствия датчиков парковки. Как "РГ" писала ранее, датчики так и не появились, но авто снова идут по конвейеру. Модели уже появились в продаже.

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Комплектации Quest и Club - самые дорогие в линейке Lada Granta. Их стоимость выше на 40 000 и 21 000 рублей соответственно. Так, седан Granta с 90-сильным мотором в исполнении Club "23 оценивается в 895 900 рублей, со 106-сильным двигателем - в 925 900 рублей. Лифтбек стоит 925 900 и 955 900 рублей соответственно.

"Клубное" исполнение отличается от стандартного задним сиденьем с раскладкой в пропорции 60/40, тканевой обивкой сидений с прострочкой и вышивкой спецверсии на спинках передних кресел, наружными зеркалами с боковыми указателями поворота чёрного цвета, молдингами боковых дверей в цвет кузова, 15-дюймовыми литыми дисками колёс оригинального дизайна.

Версия Quest предлагается только для Lada Granta Cross: 945 900 рублей просят за 90-сильный универсал, 975 900 рублей - за вариант с 16-клпанником на 106 сил. Это исполнение отличается обивкой сидений тканью с водоотталкивающей пропиткой в комбинации с экокожей (присутствует прострочка), логотипом спецверсии на спинках передних кресел, багажной сеткой-карманом, сеткой для удержания груза в багажнике, резиновым поддоном в багажнике, чёрной крышей, легкосплавными дисками на 15 дюймов оригинального дизайна.