Новая Lada Iskra попала на видео

Появилось видео с тестовых испытаний новой Lada Iskra. Роликом поделился инсайдерский паблик Avtograd News Вконтакте: на кадрах видно, как завернутый в камуфляж автомобиль выезжает с территории территорию Центра инжиниринга АвтоВАЗа. Iskra, призванная заменить популярную Lada Granta, будет построена на адаптированной французской платформе CMF-B LS. Под новым именем также выйдет семейство бюджетных автомобилей, в которое войдут седан, универсал и его кросс-версия.

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Судя по опубликованным ранее изображениям, Lada Iskra сохранит Х-образный дизайн передка и пропорции Granta, с которой некоторое время будет продаваться параллельно. АвтоВАЗ постепенно патентует детали новинки: весной был раскрыт интерьер с небольшим дисплеем мультимедийной системы и аналоговой «приборкой», а неделю назад был защищен дизайн дверных карт и передней панели. Помимо этого, инсайдеры прочат преемнику Гранты панорамную крышу, которая не предлагается даже на флагманской Vesta.

Ожидается, что Lada Iskra получит не только «механику», но и автоматизированную коробку передач — она засветилась на снимках салона прототипа. О двигателях пока информации нет. Вероятно, в гамму войдут «атмосферники» 1.6 мощностью 90 и 106 лошадиных сил, а дорогим версиям достанется 122-сильный мотор объемом 1,8 литра.

Производство Iskra стартует в конце 2024 года. К этому времени АвтоВАЗ должен найти поставщиков для производства на зарубежной архитектуре CMF-B. Начало продаж запланировано на 2025 год, а в 2026-2027 Granta, продающаяся с 2012 года, будет отправлена в отставку, полностью освободив нишу «бюджетника» для Iskra.