Известна цена кроссовера Jetour, который выпускается в Беларуси

На рынке Беларуси в скором времени появятся автомобили марки Jetour. Производством машин занимается местный завод.

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В Беларуси в продаже появятся сразу две модели марки Jetour - кроссоверы Dashing и X90 Plus. Первая позиционируется в качестве среднеразмерного паркетника. В оснащении предусматривается двигатель производительностью 156 л.с., который работает с 6-ступенчатой АКПП и полноприводной системой.

Автомобиль отличается кожаным салоном, головным устройством с дисплеем на 10 дюймов и климат-контролем. На рынке будет представлена версия с 3-рядной компоновкой и 7 посадочными местами. Стоимость кроссовера начинается от 2 900 000 рублей.

Jetour X90 - более крупный и статусный кроссовер. В оснащении здесь предусматривается мотор 2.0 на 190 л.с. Работает силовая установка в паре с 8-ступенчатой автоматической КПП и полноприводной системой. Автомобиль тоже представлен в 3-х рядной компоновке. Количество мест может меняться в зависимости от версии - 6 или 7.

В списке опций Jetour X90 представлен круиз-, климат-контроль и набор камер с обзором на 360 градусов. Дисплей мультимедийного комплекса увеличен до 12 дюймов. Стоимость данного паркетника оказалась намного выше - 4 289 000 рублей.

Предзаказ на автомобили Jetour в Беларуси был открыт в прошлом месяце. Уже в августе большая часть стартовой партии была распродана. На все машины, которые реализуются у дилеров, предлагается гарантия, действующая 5 лет или 200 000 км пробега.