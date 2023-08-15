Ford выпускает специальную версию Bronco Firefighting с дроном

Ford представил новую версию Bronco под названием Firefighting. Разработанный для парка вокруг Национального монумента Банделье, он может оценивать ситуацию с помощью бортового беспилотника и точно определять места возгорания в труднодоступных природных зонах.

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Внедорожник выпускается в белом и красном цветах с соответствующими акцентами на колесах и имеет экспедиционный багажник на крыше с дополнительными огнями, сигнальными маяками и аварийной спутниковой связью.

Видео с дрона сразу же отображается на экране переднего пассажира в салоне, что позволяет быстро визуально обнаруживать горячие точки. На борту нет цистерн с водой и шлангов, поскольку предназначение машины — мобильный командный пункт.