Ford выпускает специальную версию Bronco Firefighting с дроном

Ford Bronco выпускает специальную версию с дроном для тушения лесных пожаров
Ford представил новую версию Bronco под названием Firefighting. Разработанный для парка вокруг Национального монумента Банделье, он может оценивать ситуацию с помощью бортового беспилотника и точно определять места возгорания в труднодоступных природных зонах.
Внедорожник выпускается в белом и красном цветах с соответствующими акцентами на колесах и имеет экспедиционный багажник на крыше с дополнительными огнями, сигнальными маяками и аварийной спутниковой связью.
Видео с дрона сразу же отображается на экране переднего пассажира в салоне, что позволяет быстро визуально обнаруживать горячие точки. На борту нет цистерн с водой и шлангов, поскольку предназначение машины — мобильный командный пункт.
С этой целью это спецификация Badlands, оснащенная дополнительным пакетом Sasquatch, включая блокировки дифференциала, стабилизирующую дугу с лебедкой, высокую подвеску и 35-дюймовые шины.