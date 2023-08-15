Mazda намерена сохранить дизельные двигатели до последнего клиента

Как сообщает SPEEDME.RU, после скандала с дизельными двигателями, спрос на автомобили, работающие на тяжелом топливе, неуклонно снижается в последние годы. Хотя в Европе они были настоящим хитом около пяти лет назад, продажи электромобилей впервые превзошли поставки дизельных моделей в прошлом месяце.

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Тем не менее некоторые автопроизводители, такие как Mazda, решили сохранить дизельные двигатели в своей моторной гамме. Они будут продолжать их выпускать, пока есть спрос на эту технологию.