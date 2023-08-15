Что нового в салоне Skoda Octavia 2024

Обновленная Skoda Octavia уже совсем скоро должна поступить в продажу в Европе, а оттуда, через дружественные страны, поступить и в салоны российских дилеров по схеме параллельного импорта.

Благодаря новым фотографиям стало понятно, какими будет внешность и салон обновленной модели.

За рулем / Motor1.com

Octavia сохранила узнаваемую внешность. Решетка радиатора имеет вертикальные полоски и выемку для логотипа. Фары – почти прямоугольной формы. Воздухозаборник получил горизонтальную решетку и пару воздухлзаборников по краям бампера. Задние фонари имеют ту же форму, что и фары. Остальное скрывает камуфляж.

За рулем / Motor1.com

На снимках салона виден большой дисплей информационно-развлекательной системы, который расположен в верхней части центральной консоли. Под дисплеем находится серебристый декор, а под ним – аналоговые кнопки. Перед водителем установлена цифровая панель приборов.

За рулем / Motor1.com

Судя по фотографиям, центральная консоль, кажется, не изменилась. Есть классический рычаг переключения передач и кнопка электронного стояночного тормоза. Также видна эмблема «4х4», что говорит о системе полного привода.

Поскольку это обновление, а не смена поколения, надо полагать, что двигатели и коробки у Октавии останутся прежними.