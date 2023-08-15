Daihatsu показал электрический концепт на базе 15-летнего фургона Grand Max

Daihatsu представил концептуальный электрический фургон Vizion-F, который может использоваться службами доставки благодаря своим компактным габаритам. Официальная презентация новинки прошла в рамках Индонезийского международного автосалона Gaikindo.

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Автопроизводитель практически не раскрыл никаких технических подробностей, но отметил, что концепт Vizion-F оснащён электрической силовой установкой. Цель концепта — продемонстрировать новые возможности электрификации коммерческих транспортных средств для растущей экономики Индонезии. Он был разработан и изготовлен подразделением Astra Daihatsu Motor на базе фургона Daihatsu Gran Max.

Внешне трудно сказать, что футуристический Vizion-F — это переработанный и электрифицированный Gran Max, даже несмотря на то, что модели имеют схожие размеры и пропорции: электрический фургон получил совершенно новый чистый дизайн со светодиодной оптикой.

В салоне установлен массивный сенсорный экран мультимедийной системы, похожий на те, что есть в электромобилях Tesla. Среди других особенностей интерьера — сенсорный селектор выбора направления движения, встроенный в центральный подлокотник и складывающееся сиденье переднего пассажира, образующее ровную поверхность с подстаканниками.