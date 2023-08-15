Рассекречен новый глобальный кроссовер Kia EV5

Рассекречен электрический кроссовер Kia размером со Sportage. Это глобальная модель, которая носит индекс EV5 и позиционируется как «младший» кроссовер после EV9. Китайский портал AutoHome публикует фотографии новинки из базы местного Минпрома: судя по снимкам, машина практически в точности повторяет одноименный концепт, представленный весной этого года. Публичная премьера серийного Kia EV5 состоится на автосалоне в Чэнду в конце августа, а продажи начнутся в ноябре.

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Китай станет первым рынком для Kia EV5, там же наладят производство модели, и оттуда ее будут поставлять на зарубежные рынки. Согласно сертификационным документам, на которые ссылаются китайские журналисты, кроссовер получит батарею емкостью 82 киловатт-часа и запас хода 600 километров. Также стало известно, что для EV5 используется 400-вольтовая зарядная система вместо более быстрой, но и более дорогой 800-вольтовой.

AutoHome

AutoHome

AutoHome

Внешне EV5 похож и на концепт, и на «старший» EV9: у них схожая линия остекления, черные стойки, выдвижные дверные ручки и гладкая панель-заглушка на месте решетки радиатора. При этом передняя оптика серийного кроссовера несколько упрощена по сравнению с концептом, зато задние фонари перекочевали на «товарный» вариант практически в неизменном виде.